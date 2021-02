CoopVoce vince ancora sulla concorrenza grazie alla ChiamaTutti TOP 30

Dando un’occhiata alle varie offerte telefoniche in giro per il mondo mobile, non si può non notare la grande campagna messa su da CoopVoce. Questo gestore che ormai non domina più solo nel mondo dei provider virtuali, sta riuscendo a portare a compimento quel disegno che mai era riuscito dall’inizio della sua carriera. L’azienda è stata in grado di migliorarsi implementando una nuova strategia che andasse a colmare le lacune segnalate dagli utenti.

Questi ultimi infatti evitavano sistematicamente le offerte telefoniche di CoopVoce proprio a causa della mancanza di contenuti, nonostante i prezzi fossero molto invitanti. Ora invece tutto è diverso, visto che alla convenienza è stata abbinata anche la grande quantità di minuti, SMS e giga. A testimoniare tutto questo ci pensa la nuova soluzione disponibile sul sito ufficiale già dallo scorso mese di gennaio.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 è ancora disponibile con soli 8,50 euro al mese e tutto compreso

Quando CoopVoce ha offerto per la prima volta la sua ChiamaTutti TOP 30, gli utenti hanno avuto l’opportunità di saggiarne le qualità. La prova in questione risulta molto vantaggiosa visti i suoi contenuti ma soprattutto visto il prezzo basso che non cambia mai nel tempo. Direttamente dal sito ufficiale è possibile sottoscrivere tale offerta telefonica mobile, la quale costa solo 8,50 € al mese per sempre.

Al suo interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati per navigare in 4G. Questa promozione telefonica è disponibile inoltre per tutti coloro che risultano già clienti oltre ovviamente a tutti i nuovi utenti.