WindTre ci va giù pesante questa volta e, auspicando il tanto desiderato consolidamento, vedrebbe un’Italia con meno gestori di telefonia mobile. Inoltre secondo l’operatore arancione Iliad sarebbe di troppo.

WindTre vuole consolidamento: 3 gestori di telefonia mobile basterebbero

La risposta dell’AD di WindTre Jeffrey Hedberg alla domanda “Ci sono troppe Telco in Italia?” di Marco Zatterin non lascia dubbi. La posizione di WindTre in merito alla concorrenza tra operatori è chiara e auspica un consolidamento.

“C’è molta concorrenza nel mercato italiano. Abbiamo i listini fra i più bassi d’Europa e una rete decisamente buona per le tariffe offerte. C’è un’attenzione maniacale alle quote di mercato più che alla capacità di generare reddito. Con quattro operatori è molto difficile trovare lo stimolo giusto a investire e remunerare il capitale investito. Sì, alla fine ce ne sono troppi e un consolidamento sarebbe un bene. Ma visto che la Commissione Ue ha imposto l’ingresso di Iliad sul mercato a fronte del merger WindTre, un consolidamento non mi pare probabile”.

Insomma si capisce bene che la visione futura di WindTre sarebbe un consolidamento. In sostanza secondo l’AD basterebbero 3 operatori in Italia. Questo ridurrebbe la concorrenza spietata e riporterebbe le tariffe a costi più favorevoli per il profitto del gestore. Di conseguenza i conti delle compagnie telefoniche, che sono sempre più sotto pressione, potrebbero cominciare a respirare.

L’Unione Europea aveva obbligato l’introduzione di un nuovo operatore telefonico in Italia

Non la pensa così l’Unione Europea che ha fortemente obbligato l’introduzione di un quarto operatore mobile: Iliad. L’arrivo del nuovo gestore ha fatto riesplodere una guerra dei prezzi incredibile per la quale WindTre e tutti gli altri hanno dovuto rivedere le loro strategie commerciali.

Proprio seguendo la dinamica dell’operatore arancione, che per meglio battagliare ha unito Wind e Tre, Iliad sarebbe di troppo. In altre parole secondo WindTre l’Italia ne potrebbe tranquillamente fare a meno e auspicherebbe a una nuova fusione.

Tuttavia l’Europa non lo permetterebbe e molto probabilmente nemmeno gli utenti che con la concorrenza contro Iliad ci hanno guadagnato sicuramente. WindTre si dovrà quindi accontentare e continuare con le sue strategie che tra l’altro stanno portando a ottimi risultati.