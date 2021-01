Non mancano le sorprese nel mondo della telefonia e spesso arriva quel colpo di coda inaspettato che cambia tutto. È la volta di Tim pronta a far uscire la migliore offerta mobile in assoluto. Nessuna paura quindi per il colosso delle telecomunicazioni che dichiara guerra a Iliad e a tutte le altre MVNO e con la prossima offerta le farà tremare tutte.

Tim pronta a uscire con la nuova migliore offerta mobile di sempre

Continua la battaglia delle offerte di Tim e questa volta sarà davvero forte. Salvo imprevisti a breve dovrebbe uscire una nuova offerta mobile ricaricabile dedicata ai nuovi clienti. Paura per Iliad e per alcuni Operatori Virtuali. Infatti questa promo sarà dedicata a chi deciderà di portare il proprio numero nell’azienda italiana.

Questo nuovo asso nella manica di Tim dovrebbe prevedere minuti e sms illimitati verso le numerazioni nazionali e ben 50 Giga di internet. La velocità di navigazione promessa è fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Il piano si rinnoverà automaticamente a 9,99 euro al mese e includerà “Tim Base e Chat” e i servizi “Lo Sai” e “ChiamaOra di Tim”. Grazie a Tim Base Chat è possibile chattare senza consumare Giga. Le applicazioni che rientrano nel servizio sono: Whatsapp, Telegram, iMessage, WeChat, Snapchat, Viber, Skype e Imo.

E non è tutto. Per chi è già cliente con il piano internet casa Tim Unica, potrà farsi addebitare il costo della nuova sim in bolletta così da trasformare i Giga per la navigazione mobile in illimitati.

Ancora non si conosce il nome di questa offerta e non c’è la certezza che vedrà la luce. Comunque potrebbe essere una bella alternativa per chi ancora non ha trovato la giusta strada per tornare in Tim. Non mancano quindi le novità con questo operatore che non solo fa parlare di sé per le offerte e i servizi che offre, ma anche per i recenti accordi che lo vedono protagonista con Intesa Sanpaolo nello sviluppo digitale dell’Italia.