TIM anche nelle prossime settimane andrà a promuovere le sue tariffe legate al famoso bonus internet. I clienti che intendono attivare un piano per la Fibra ottica potranno riscattare un bonus dal valore di 500 euro. L’offerta si rivolge ai nuovi abbonati di TIM ed a tutti coloro che già hanno un abbonamento attivo con il provider nazionale, ma senza l’opzione per la Fibra

TIM, le offerte con il bonus internet per la Fibra ottica

TIM replica il modello già seguito da altri operatori come WindTre e Vodafone. L’agevolazione sarà divisa in due parti: con una prima parte dei 500 euro i clienti riceveranno uno sconto sul piano per la telefonia, la seconda metà del bonus sarà utile per l’acquisto di un tablet.

I clienti che desiderano ricevere da TIM l’incentivo dovranno presentare un’attestazione ISEE con un valore economico che non deve superare la quota di 20mila euro. Per richiedere formalmente il bonus internet è possibile rivolgersi in uno store del gestore o utilizzare i canali web.

L’offerta di TIM con il bonus internet integrato prevede un costo di 19,90 euro. Nel pacchetto base gli utenti avranno connessione internet illimitata con le velocità della Fibra ottica. In più saranno anche disponibili chiamate illimitate e senza lo scatto alla risposta.

La componente per il tablet prevede invece la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. I clienti TIM potranno acquistare questo dispositivo al semplice costo di 29,90 euro. Al prezzo di listino risulta già detratta la quota di 300 euro del bonus internet.