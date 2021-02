CoopVoce: ChiamaTutti TOP 30 e tanti contenuti per soli 8,50 euro

Quando CoopVoce ha scelto di arrivare con tutte le sue idee nel mondo della telefonia mobile, non tutti hanno accolto a braccia aperte questa realtà. Inizialmente non tutto sembrava andare per il meglio, con le offerte che infatti non dimostravano di avere i migliori contenuti. Queste secondo il parere degli utenti erano manchevoli di minuti, SMS e giga, situazione che più volte ha portato le persone ad evitare CoopVoce.

In seguito però tutto è cambiato e non poco visto che il gestore virtuale ha cominciato a lanciare nuove offerte. Il merito è tutto della nuova strategia adottata, la quale ha messo tutti in condizione di valutare al meglio le promo di quest’azienda. Tanti contenuti, una discreta qualità in termini di ricezione ma soprattutto grande convenienza grazie ai prezzi molto bassi. La dimostrazione è fornita dalla promo attualmente disponibile sul sito ufficiale.

CoopVoce: offerta incredibile nella linea ChiamaTutti, ecco 30 giga e tutto compreso per pochi euro

Per pochi euro mensili, CoopVoce ha disposto una nuova promo in grado di migliorare svariati aspetti tra minuti, SMS e giga. La nuova ChiamaTutti TOP 30 è infatti in grado di includere al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti i gestori e 30 giga in 4G per navigare sul web senza limiti.

Il prezzo mensile della promo di CoopVoce corrisponde a soli 8,50 euro al mese per sempre. La nuova promo inoltre può essere sottoscritta anche da tutti coloro che risultano già clienti del celebre provider virtuale.