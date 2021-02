Di recente anche Samsung ha deciso di entrare nel giro delle criptovalute, perlomeno permettendo ai propri clienti di sfruttare Samsung Pay in un modo prima non pensabile. La società sudcoreana ha deciso di affidarsi a BitPay, una società con sede negli Stati Uniti che fornisce sistemi di pagamento tramite criptovalute già da anni ormai.

Anche Apple ha fatto la stessa scelta proprio affidandosi proprio a BitPay. Grazie a questo servizio, sarà possibile effettuare pagamenti tramite alcune delle criptovalute più famose, come i Bitcoin o gli Ethereum, ma ce ne sono anche altre sulla lista; tra le altre ci sono USDC, BUSD, GUSD e PAX. Per farlo si potrà usare una carta prepagata specifica che avrà anche l’importantissimo e non scontato supporto da parte di Mastercard.

Samsung Pay, BitPay, criptovalute e applicazioni

Anche solo la possibilità di utilizzare criptovalute come metodo di pagamento è già di per sé una nota positiva per molti entusiasti di questo genere di mondo. Un altro punto di forza di tali pagamenti è l’abbattimento delle commissioni. Con BitPay si parla di appena 1% per i commercianti che va a sostituire il 3% degli altri sistemi.

Il nome di BitPay si farà sentire sempre di più nei prossimi di mesi, soprattutto ora che i Bitcoin hanno raggiunto un valore mai visto prima e che finora soltanto nei sogni più sensazionalisti di alcuni analisti era previsto. Questa società prevede di espandere i propri servizi creando un applicazione dedicata ai dispositivi Android che sarà compatibile proprio con Samsung Pay, ma anche con Google Pay.