È possibile sfruttare il nostro corpo, o meglio, il calore da esso prodotto per trasformarlo in elettricità? Beh se fino a qualche giorno fa tutto ciò poteva sembrare fantascienza, da oggi non sarà più così. Infatti, alcuni scienziati hanno creato un dispositivo molto sofisticato che sarà in grado di trasformare il corpo umano in una vera e propria batteria vivente.

A mettere a punto questo dispositivo hitech è stato un team di scienziati dell’Università del Colorado a Boulder. Gli stessi ricercatori hanno poi pubblicato i risultati del loro lavoro sulla celebre rivista Science Advances. Nello specifico, gli studiosi americani hanno creato un dispositivo che si indossa a fior di pelle, come una anello o una bracciale, e riesce in tali posizioni a trasformare il corpo di chi lo indossa in una batteria vivente. Si tratta di un dispositivo a basso costo, autoriparante, interamente riciclabile che converte il calore prodotto dal corpo umano in elettricità. Inoltre, questo dispositivo riesce a produrre un voltaggio sufficiente ad alimentare device elettronici come orologi o fitness traker.

Per realizzare questo dispositivo, gli scienziati americani sono partiti da una base elastica e deformabile costituita da poliammina sulla quale sono stati fissati dei sottili chip termoelettrici collegati con fili di metallo liquido. Per generare elettricità sfruttando il calore prodotto dal corpo umano, si possono aggiungere più moduli tra di loro componibili. Gli scienziati stimano che una persona che cammina velocemente indossando il loro dispositivo è in grado di generare anche fino a 5 volt.

Si tratta di una grande innovazione che potrebbe consentire di sfruttare a pieno il calore prodotto dal corpo umano producendo elettricità in maniera “semplice” e veloce.