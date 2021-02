Dopo l’interruzione dei colloqui tra Hyundai e Apple su una probabile partnership per un veicolo elettrico a guida autonoma, Hyundai ha affermato di ritenere che “Apple è in trattative con una varietà di case automobilistiche globali, tra cui Hyundai Motors”. Una di queste altre case automobilistiche è, secondo quanto riferito, Nissan, che ha tenuto colloqui con Apple “negli ultimi mesi”, secondo il Financial Times.

Tuttavia, secondo il rapporto, le trattative “non sono più attive”. In una dichiarazione alla Reuters, Nissan ha detto che “non siamo in trattative con Apple”, confermando che se ci fossero stati colloqui, da allora sarebbero cessati. “Tuttavia, Nissan è sempre disponibile a esplorare collaborazioni e partnership per accelerare la trasformazione del settore”, ha aggiunto il portavoce di Nissan.

Apple e Nissan: i colloqui tra i due sono cessati

Secondo il Financial Times, i colloqui sono stati brevi e non sono passati ai livelli di senior management. Il punto critico era apparentemente la richiesta di Apple; la societá voleva che che Nissan costruisse auto con il marchio Apple, riducendola essenzialmente ad un OEM.

“Non cambieremo in alcun modo il modo in cui produciamo le auto”, ha detto al FT, senza confermare la voce, il COO di Nissan Ashwani Gupta. “Il modo in cui progettiamo, il modo in cui sviluppiamo e il modo in cui produciamo sarà come produttore di automobili, come Nissan”.

Le voci di un’auto Apple sono in circolazione da quando Hyundai ha confermato le voci dei colloqui con Apple. Piuttosto che diventare una vera e propria casa automobilistica, secondo quanto riferito, Apple vuole che una società automobilistica affermata fornisca la piattaforma EV mentre svilupperá l’hardware ed il software tecnologici. Secondo Nikkei, la societá ha parlato del progetto con una mezza dozzina di case automobilistiche.