Iliad in questo 2021 vuole effettuare quel cambio di passo necessario anche nel campo dei servizi. Dopo aver ottenuto un successo sempre più ampio con le sue offerte low cost, il provider è alla ricerca di un ulteriore step. In questo senso, la sperimentazione delle reti 5G rappresenta l’occasione migliore per accreditarsi come punto di riferimento nel campo della telefonia mobile.

Iliad, no alla dismissione del 3G con l’arrivo del 5G

Gli investimenti di Iliad per il lancio del 5G sono necessari per comprendere le strategie dell’operatore in ottica presente, ma soprattutto in ottica futura. Il gestore entro il 2022 vuole estendere questa tecnologia ad un numero sempre maggiore di clienti. Già entro la fine del 2021 però una buona porzione di clienti dovrebbe beneficiare delle reti internet di nuova generazione.

Ovviamente, con il lancio del 5G, anche Iliad sarà chiamata ad effettuare delle scelte strategiche per quanto concerne gli investimenti. In linea con quanto deliberato anche da altri gestore, Iliad potrebbe a breve far partire un suo graduale processo di dismissione per le linee 3G.

Sempre più provider stanno valutando la dismissione del 3G, ovvero la fine dello sviluppo sulle reti internet attualmente meno performanti. Vodafone, ad esempio, potrebbe completare questo processo entro l’inizio della prossima primavera.

In casa Iliad, nonostante l’arrivo del 5G, però la situazione è differente. Il gestore francese allo stato attuale ancora non può beneficiare della copertura omogenea del territorio italiano. In assenza del 4G, tanti clienti si affidano proprio alle reti 3G. Per questa ragione, almeno in una prima fase il programma di dismissione di Iliad sarà rinviato a data da destinarsi.