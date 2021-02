Google ha annunciato che quest’anno oltre 100 nuovi titoli arriveranno sul suo servizio di streaming di giochi, oltre a specificare le date di lancio per alcuni di essi. “Siamo entusiasti di continuare a portare fantastici giochi di alcuni dei migliori sviluppatori per i nostri giocatori da provare all’interno del negozio Stadia“, scrive il team di Stadia in un post sul blog della community.

I nove giochi descritti in dettaglio sono Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (in arrivo il 23 febbraio), Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut (23 febbraio), It Came From Space e Ate Our Brains (2 marzo), FIFA 21 (marzo 17), e Kaze and the Wild Masks (26 marzo), Judgment (23 aprile). Killer Queen Black, Street Power Football e Hellpoint arriveranno prossimamente.

Google Stadia aumenterá la sua libreria di giochi disponibili

Aggiungendo la menzione di “più di 100 giochi” in arrivo su Google Stadia nel corso del 2021, è chiaro che il team di Stadia sta cercando di rassicurare i giocatori sul fatto che il servizio di streaming sará supportato a lungo termine. Le dichiarazioni della societá arrivano dopo che la stessa aveva affermato di non essere piú al lavoro a titoli interni.

I nove giochi citati nei forum della community di Stadia sono già stati annunciati. Google ha già affermato che circa 400 giochi attualmente in cantiere dovrebbero arrivare sulla piattaforma Stadia al momento del lancio. Dunque, circa un quarto di questi verranno visualizzati prima della fine dell’anno solare.

Avendo rilasciato il servizio al pubblico nel novembre 2019, sembra ci voglia ancora un po’ di tempo prima che appaiano funzionalitá chiave del servizio. Nel frattempo, servizi di streaming giochi come quelli di Microsoft ed Nvidia continuano ad aumentare i rispettivi profili. Tuttavia, con le console di nuova generazione che continuano a dimostrarsi difficili da ottenere, Google Stadia ha l’opportunità di vendere l’idea del cloud gaming a più utenti.