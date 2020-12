La piattaforma di cloud gaming di Google Stadia è stata annunciata lo scorso anno, ma il servizio è stato disponibile solo in alcuni paesi. Google ha ora annunciato che 8 nuovi paesi stanno ricevendo il noto servizio. I paesi menzionati si trovano tutti in Europa.

Il servizio di streaming rilasciato un anno fa è ora disponibile in Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svizzera. Quando il servizio di cloud gaming è stato lanciato lo scorso anno, era disponibile in soli 14 paesi. Queste nuove aggiunte portano il numero totale di paesi supportati a 22.

Google Stadia: la piattaforma supporta 22 paesi

Il servizio verrà implementato nelle prossime ore nei suddetti paesi e, una volta disponibile, gli utenti potranno registrarsi con il proprio account Gmail. Tramite il servizio, l’utente potrà giocare sui propri computer, smartphone e tablet compatibili.

I nuovi utenti ottengono un abbonamento gratuito di un mese a Stadia Pro. Il servizio costa $ 9,99 e i giochi scaricati dall’utente durante la prova gratuita rimangono loro finché rinnova l’abbonamento. Google aggiunge anche nuovi giochi gratuiti ogni mese. Se vuoi più giochi o uno che non è disponibile gratuitamente, puoi acquistarli dal negozio che ha giochi come Assassin’s Creed Valhalla ed il tanto atteso Cyberpunk 2077.

Stadia funziona trasmettendo giochi in streaming su Internet in modo molto simile al modo in cui trasmetti in streaming uno spettacolo o un film. Supporta una gamma di risoluzioni in base alla velocità della connessione Internet. Gli utenti possono accoppiare un controller compatibile al proprio dispositivo preferito, inclusi controller PS4 e Xbox, oppure utilizzare un mouse e una tastiera.