Rockstar Games, tramite un annuncio lavorativo, ha suggerito che presto potrebbe essere lanciato un trailer ufficiale di presentazione dell’attesissimo videogioco GTA 6. La figura ricercata dalla casa statunitense è quella di un “Cinematic Gameplay Capture Artist”, ovvero una persona che riesca a interfacciarsi con il team Gameplay Capture e con i team che lavorano assiduamente ai video e ai trailer, al fine di produrre dei filmati usando materiale esclusivo dei giochi. È ancor più interessante la specifica delle piattaforma dei giochi per cui saranno prodotti i trailer: PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One e PC.

GTA 6: prove generali per un possibile lancio?

Anche se non si sta parlando apertamente di GTA 6, è facile porsi la domanda su quali altri videogiochi potrebbero richiedere un ruolo del genere tra quelli di Rockstar Games che dovranno essere lanciati sul mercato, in particolar modo per PS5 e Xbox Series X (esclusa la versione rimasterizzata di GTA 5). Essendo che si vocifera da tempo del nuovo Grand Theft Auto, si può sicuramente pensare che i tanti sforzi dell’azienda sono rivolti proprio verso GTA 6, a meno di giochi tenuti in segreto che stanno per uscire.

Inoltre, qualcuno ha anche ipotizzato che l’annuncio potrebbe nascondere la lavorazione della Grand Theft Auto Remastered Trilogy, altra importante produzione Rockstar di cui si vocifera da un bel po’ di tempo. È più probabile forse che finalmente GTA 6 sta verso le fasi finali della sua lavorazione, e che dunque Rockstar Games abbia bisogno di iniziare a creare del materiale promozionale per incominciare a dare forma al suo lancio.