L’amore è nell’aria e quasi tutte le nuove sfide per la settimana 11 della stagione 5 di Fortnite sono incentrate sul giorno di San Valentino. Alcune sono abbastanza semplici, ma altre, come quella con cui ti aiuteremo qui, possono essere un po’ più complicate da completare. Una missione ti chiede di trovare e consegnare pozioni d’amore, richiedendoti di fare un viaggio a metà strada attraverso la mappa.

Se preferisci, puoi farlo anche in alcune partite diverse. Non preoccuparti di consegnarlo nella stessa corrispondenza di quando l’hai trovato, perché non devi.

Posizioni delle pozioni d’amore

Puoi trovare una pozione d’amore in tre diverse posizioni sulla mappa di Fortnite: Coral Cove, Stealth Stronghold o Fort Crumpet. Non importa quale scegli, ma abbiamo trovato la posizione di Coral Cove estremamente facile. Tutti e tre sono segnati sulla mappa sottostante.

Paracadutati fino alla posizione che hai selezionato e sarai in grado di trovare rapidamente la pozione d’amore. È viola e in un barattolo grande, e tutto ciò che devi fare è raccoglierlo per completare la prima metà di questa ricerca. Non preoccuparti se vieni ucciso, poiché non dovrai ripetere questo passaggio nella prossima partita.

Ci sono due possibili luoghi che puoi visitare per consegnare la pozione d’amore. Come per la prima metà di questa missione, devi solo andare da uno di loro per completarla: Slurpy Swamp o Shanty Town. Shanty Town potrebbe finire per essere un po ‘meno popolata, poiché si trova vicino al bordo della mappa. Vai alla grande casa vicino alla fine della città e vai di sopra, dove troverai un grande orsacchiotto. Di fronte c’è un punto per consegnare la pozione.

Ricompense della sfida

Ottieni 20.000 XP per aver raccolto la pozione d’amore e altri 20.000 XP per consegnarla.