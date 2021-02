In vista di San Valentino 2021, la Festa degli Innamorati che si tiene ogni anno il 14 Febbraio, TIM lancia dallo scorso 9 Febbraio 2021, una promozione che offre degli sconti fino a 70 euro sull’acquisto in un’unica soluzione di due smartphone Xiaomi e Oppo.

La promozione cash “San Valentino” è disponibile dal 9 febbraio 2021 e fino al 15 Febbraio 2021, salvo cambiamenti, nei negozi TIM aderenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim per San Valentino sconta alcuni smartphone

Grazie a questa iniziativa, tutti i clienti TIM potranno acquistare, salvo esaurimento scorte, uno degli smartphone promozionati con acquisto cash, ottenendo uno sconto rispetto al prezzo di listino. Nello specifico, gli smartphone oggetto della scontistica in occasione di San Valentino 2021 sono Xiaomi Redmi Note 9T 5G e Oppo A53s.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G si potrà acquistare al costo scontato di 229,90 euro in un’unica soluzione invece di 299,90 euro, sconto di 70 euro. Invece, Oppo A53s con la promo San Valentino di TIM ha un prezzo di 149,90 euro in un’unica soluzione anziché 199,90 euro, sconto di 50 euro. Il primo è dotato di un DotDisplay FHD+ da 6,53” con un processore MediaTek Dimensity 800U octa-core con tecnologia di elaborazione a 7nm, insieme ad una memora RAM di 4GB e in questo caso, nella variante in vendita in esclusiva con TIM, un memoria di archiviazione di 128GB.

Il secondo invece possiede un display 90Hz di 6,5 pollici da 1600×720 pixel, con processore Qualcomm Snapdragon 460, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, su sistema operativo Android 10. Si ricorda sempre che gli sconti sul prezzo di listino degli smartphone si riferiscono solo all’acquisto tramite TIM.