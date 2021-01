Possiamo finalmente annunciarvi che il dispositivo Xiaomi Redmi Note 9T 5G è sbarcato sulla piattaforma di e-commerce Amazon Italia a partire da 229 euro. Le prime spedizioni partiranno oggi, sabato 30 gennaio 2021.

Il dispositivo in questione è uscito a testa alta dalla maggior parte delle recensioni. Ricordiamoci insieme la scheda tecnica ufficiale.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G finalmente disponibile su Amazon Italia

Il dispositivo è realizzato in vetro 2,5D davanti e policarbonato sul retro, è piaciuto per le prestazioni fornite dal SoC MediaTek Dimensity 800U, per il supporto alle reti 5G. Per la precisione dispone di 4 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. Il display è un LCD da 6.53 pollici Full HD+ con luminosità 450 nit, contrasto 1500:1, refresh rate 60Hz, Corning Gorilla Glass 5, luce blu ridotta certificata TÜV Rheinland.

Sul lato posteriore troviamo 3 fotocamere, un sensore da 48 megapixel f/1,79, pixel da 0,8um, Super Pixel 4-in-1 da 1,6um, sensore da 1/2″, AF, uno da 2MP macro, distanza focale 4cm, f/2,4, pixel da 1,75um e infine uno da 2MP profondità, f/2,4, pixel da 1,75um. La fotocamera anteriore è da 13 megapixel e può registrare video fino a 1080 p @30fps.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica a 18W, dispone di una porta infrarossi, un doppio speaker, Dual 5G standby NSA, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Glonass, Galileo. Il sistema operativo pre installato è Android 10 con MIUI 12. Come anticipato precedentemente, su Amazon è disponibile il modello 4/64 GB a 229 euro e il modello 4/128 GB a 267 euro. Visitate il sito ufficiale della piattaforma per maggiori dettagli.