Gli appassionati del mondo della tecnologia attendono ormai da tempo, soprattutto dopo la pubblicazione dei primi speedtest ad agosto 2020, l’arrivo di informazioni relative all’Italia per quanto riguarda Starlink, l’internet satellitare di SpaceX. Bene, ora quel momento è arrivato.

Ecco le novità su Starlink, l’internet satellitare di proprietà di SpaceX

Starlink è una costellazione di satelliti attualmente in costruzione dal produttore privato aerospaziale americano SpaceX per l’accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza.

Secondo quanto riportato dalla CNBC, infatti, la compagnia di Elon Musk ha ufficialmente aperto i preordini per il servizio. In parole povere, gli utenti possono pagare per “prenotare un posto”. Possiamo confermare che questa possibilità è attiva anche in Italia: basta accedere al sito ufficiale di SpaceX, digitare il proprio indirizzo e-mail e il proprio indirizzo di residenza e completare l’ordine entro 15 minuti .

Sono richiesti 99 euro in anticipo . Successivamente dovrai pagare 499 euro per l’hardware necessario, oltre a 60 euro per la spedizione e 99 euro al mese per poter usufruire del servizio. Insomma, è chiaro che questa è ancora una possibilità non proprio per tutti.

Per quanto riguarda le tempistiche, alcune zone hanno riportato la metà del 2021 come stima dell’operatività del servizio, mentre per altre si fa riferimento al 2022. Ciò significa che dovremo attendere ancora un po ‘per accedere all’Internet satellitare di SpaceX.

Ricordiamo, invece, che si tratta di una prima fase di test con input limitati , come si può leggere direttamente sul portale ufficiale della compagnia spaziale di Elon Musk e soci.