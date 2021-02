Dopo l’avventura a bordo di OnePlus, Carl Pei si è distaccato e ha fondato un nuovo marchio: Nothing. Un nome che fa molto hipster, anche perché la mission stilata per questa nuova azienda è ambizioso.

I dettagli sono ancora fumosi: già all’epoca con OnePlus, Carl Pei ci ha abituato ad un tipo di comunicazione che gioca molto sul vedo/non vedo. Mettendo insieme gli indizi, quello che traspare è una società che punta ad offrire un ecosistema di prodotti e servizi nel settore audio. Scopriamo le sue ultime dichiarazioni.

OnePlus/Nothing: ecco cosa potremmo vedere nel corso del 2021

In occasione di un’intervista rilasciata a Bloomberg, l’ex co-fondatore di OnePlus ha sottolineato come gli accessori audio siano al centro dell’attenzione di Nothing. Ed uno dei primi prodotti saranno cuffie wireless, il cui lancio avverrà nel corso dell’estate. Durante i mesi successivi del 2021, poi, ci saranno altri prodotti, ma su di essi cala ancora il mistero. “Inizieremo con prodotti più semplici, auricolari wireless. Avremo più prodotti durante l’anno, non solo prodotti audio, e alla fine vogliamo che questi dispositivi comunichino tra loro“.

Carl Pei non ha ancora rivelato alcun dettaglio sui dispositivi prodotti dalla sua nuova azienda, ma se il lancio è previsto entro la prima metà dell’anno, allora i dettagli non dovrebbero tardare molto ad arrivare. Per il momento, Nothing può sembrare molto fumo e niente arrosto.

Di dispositivi audio, anche prodotti da aziende ben più blasonate, ce ne sono a bizzeffe, perciò vorremmo capire in che modo si differenzieranno. Ma prima di pronunciarci in merito bisognerà vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.