Grandi notizie per i fan di Game Of Thrones, una delle serie televisive più apprezzate nel panorama televisivo degli ultimi anni, che vede tante novità in arrivo e alcune dichiarazioni che lasciano aperte molte strade per il futuro.

La notizia principale del momento è l’annuncio che le riprese del prequel House of the Dragon inizieranno nel mese di aprile, dopo un lungo periodo di incertezza a causa delle restrizioni e dei problemi legati alla pandemia di Coronavirus.

Il mondo del Trono di Spade è così vario ed esteso che dà modo di creare un numero incredibile di nuove storie, legate alla trama principale andata in onda nelle sette stagioni canoniche. Secondo le dichiarazioni di Casey Bloys, il cast è “elettrizzato per il coinvolgimento di Miguel Sapochnick e Ryan Condal e siamo entusiasti di poter procedere con le riprese. Tutto sta andando avanti e siamo davvero emozionati per il progetto“.

Altre novità in vista?

Ma non è tutto. Sembra che le novità per i fan non siano finite qui, anzi, il futuro ci riserverà moltissime altre sorprese. Infatti, il presidente di HBO ha dato voce ad alcune dichiarazioni relative a progetti in fase di delineazione, che comprenderebbero diversi spin-off in cantiere.

L’obiettivo è quello di dare voce alle storie di alcuni personaggi secondari, in maniera tale da portare agli spettatori contenuti ottimi, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Ma per questo occorrerà sicuramente aspettare i prossimi anni, visto anche il rallentamento generale dell’industria televisiva e cinematografica di questo periodo.