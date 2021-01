HBO vuole avere più Game of Thrones e, a tal fine, la società sta prendendo incontri con un numero di scrittori che stanno proponendo le loro idee per spin-off. Questo è secondo il rapporto di EW, che dice che la HBO ha incontrato “diversi scrittori di punta” che stanno proponendo alla rete le loro idee su dove potrebbe andare l’universo fantasy.

Ecco le idee degli scrittori per lo spin-off

Una delle idee è una serie prequel incentrata sulla guerra, Robert’s Rebellion, che ha avuto luogo qualche tempo prima degli eventi di Game of Thrones, secondo il rapporto. Si dice che lo scrittore Bruno Heller, che ha creato il film in costume Rome per HBO, abbia lanciato questa idea.

Non ci sono ancora parole su nessuno degli altri scrittori di alto profilo che hanno presentato a HBO. Tuttavia, EW ha riferito che tutte le nuove idee per lo spettacolo sono prequel ambientati a Westeros ed Essos. Il sito ha deluso la speranza di vedere personaggi e attori più familiari, poiché si afferma che nessuna delle nuove idee per lo spettacolo è uno spin-off della sequenza temporale che si è conclusa con la stagione 8 di Game of Thrones.

HBO si sta prendendo il suo tempo con gli spin-off di Game of Thrones per assicurarsi che le cose vadano bene. La rete ha girato un pilota dello spin-off di Naomi Watts Il Trono di Spade ma lo ha cancellato, sebbene la società non abbia fornito molto contesto sul perché. HBO apparentemente si sente più fiduciosa sul suo spin-off House of Dragon, che è stato ordinato per la serie.

Si dice che anche un altro spettacolo, Tales of Dunk and Egg, sia in lavorazione. Tuttavia, HBO non ha ancora ufficialmente dato il via libera a questo progetto. Come EW e altri hanno sottolineato, sembra che HBO stia cercando di espandere l’universo di Game of Thrones in grande stile, non diversamente da come la Disney ha annunciato 10 programmi TV di Star Wars per Disney +.