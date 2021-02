Le offerte nascoste all’interno del volantino Esselunga non hanno davvero rivali in Italia, riescono a raccogliere prezzi decisamente più interessanti del normale, proponendosi come valide alternative a quanto gli utenti possono trovare sui principali siti di e-commerce.

La natura della soluzione attualmente attiva è legata alla cosiddetta offerta tech, ovvero una campagna nella quale è possibile trovare un singolo sconto applicato su un modello in particolare. Gli acquisti saranno completabili in negozio, non online sul sito ufficiale, e le scorte saranno strettamente limitate, per questo motivo è consigliata una rapida decisione, onde evitare di restarne tagliati definitivamente fuori.

Esselunga: le offerte del volantino sono imprendibili

Esselunga ha deciso di concentrare la propria attenzione interamente su un prodotto Samsung, in particolare sul Galaxy A71, un modello appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, oggi raggiungibile con il pagamento di 299 euro, per quanto riguarda la versione con 64GB di memoria integrata e completamente sbrandizzata.

Le specifiche tecniche sono di un prodotto perfettamente in linea con la propria fascia di prezzo, sebbene comunque presenti anche negatività importanti da segnalare, come un processore octa-core a tutti gli effetti non all’altezza della situazione. I plus, dall’altro lato della medaglia, sono rappresentati da un display AMOLED da 6,7 pollici, una batteria da 4500mAh e 4 fotocamere nella parte posteriore.

I dettagli del volantino Esselunga sono raggiungibili direttamente nelle pagine che potete trovare sul sito dell’azienda.