MediaWorld è unica nel proprio genere, con il nuovo volantino l’azienda riesce a “regalare” agli utenti sconti assolutamente imprevedibili, tramite i quali gli utenti possono accedere ad incredibili prodotti di alta qualità, spendendo cifre veramente ridottissime.

Il volantino nasce a tutti gli effetti per soddisfare le esigenze di ognuno di noi, per questo motivo risulta essere disponibile sull’intero territorio nazionale, ma anche online sul sito ufficiale dell’azienda. La spedizione presso il proprio domicilio è però da ritenersi a pagamento, indipendentemente da cosa acquisterete, dovrete considerare di aggiungere al massimo 10 euro alla cifra mostrata a schermo. Il Tasso Zero è disponibile, sarà possibile richiederlo solo nel momento in cui spenderete più di 199 euro.

MediaWorld: che sconti nel nuovo volantino

Il volantino dimostra ancora una volta l’estrema capacità di MediaWorld di garantire sconti incredibili, anche sulla fascia medio-alta del mercato della telefonia mobile, uno dei migliori prodotti in vendita è sicuramente l’Apple iPhone 11, smartphone disponibile sul mercato dal 2020, ed oggi acquistabile a circa 674 euro in versione da 128GB di memoria integrata.

Le alternative rientrano quasi integralmente nel mondo Android, qui però non si spenderanno più di 300 euro per l’acquisto di Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy A73 o Oppo A73, per finire con un economico Xiaomi Redmi 9C.

Tutti i prodotti in vendita da MediaWorld sono raccolti nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale, raggiungibile tramite questo link.