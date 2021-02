Gli esperti stanno cercando di trovare la materia oscura e l’energia oscura; ma devono anche occuparsi di trovare la materia normale dell’Universo. Pertanto, un nuovo approccio innovativo ha scoperto che una piccola porzione della materia mancante si trova proprio “vicino a noi” nel Sistema Solare.

I progressi degli astronomi negli ultimi anni

Non stai cercando alcuna “materia strana”, solo gas e polvere che si trovano nel cosmo (chiamata materia barionica). Quando guardiamo indietro all’universo primordiale possiamo misurare la quantità di materia presente durante la nascita dell’Universo.

Tuttavia, dalle osservazioni più recenti la metà di questo sembra essere scomparsa; semplicemente non c’è tanta materia visibile quanto sappiamo. Negli ultimi anni, gli astronomi hanno avuto un certo successo nel trovare questa materia mancante, ad esempio localizzandola nel gas sparso tra galassie a centinaia di milioni di anni luce di distanza.

Pertanto, un gruppo di astronomi ha individuato una nuvola di materiale precedentemente sconosciuto a soli 10 anni luce dalla Terra. ” Questo gas non è rilevabile con metodi convenzionali, in quanto non emette luce visibile da solo ed è semplicemente troppo freddo per essere rilevato dalla radioastronomia “, ha detto Yaunming Wang, uno studente laureato dell’Università di Sydney.

Le onde radio delle galassie che passano attraverso un materiale creano un effetto paragonabile alla luce delle stelle che passa attraverso la nostra atmosfera, ma su scale temporali di ore non millisecondi. Studiando questo effetto, gli esperti possono individuare questi luoghi lontani. In questo modo, gli astronomi hanno trovato una nuvola di gas lunga circa un trilione di chilometri.

Si presume che il gas sia idrogeno semplice. ” Deve essere anche molto freddo, altrimenti saremmo in grado di rilevarlo in altri modi “, dice infine Wang.