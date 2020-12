Astronomia: la danza di Giove e Saturno visibile dalla Terra

Il 21 dicembre oltre che del solstizio d'inverno è stata la notte in cui Saturno e Giove sono entrati in congiunzione al punto da dare la sensazione di sfiorarsi, un evento unico per gli appassionati di astronomia.

Il solstizio d’inverno di quest’anno è stato caratterizzato da un evento unico per gli appassionati di Astronomia. In occasione del giorno d’inizio dell’inverno, oltre che del giorno più breve dell’anno si è verificato l’allineamento tra Giove e Saturno. Un evento del genere si era verificato l’ultima volta nel 1623, anno in cui erano ancora in vita sia Galileo Galilei che Keplero.

Ma secondo alcune fonti la congiunzione dei due pianeti è stata anche l’origine delle leggende sulla stella a guida dei re magi della tradizione cristiana. Il fenomeno infatti si manifestò anche nel 7 A.C. un periodo perfettamente in linea con il pellegrinaggio dei tre re giunti da oriente. Per di più in quell’anno l’evento si ripetè ben tre volte.

Astronomia: Saturno e Giove potrebbero essere la stella cometa

Effettivamente l’idea di una stella, almeno così apparirebbe, fissa in cielo è molto più verosimile dell’idea di una stella cadente che resti fissa in cielo al punto da poter guidare un viaggio come quello dei magi. Per di più, ad una attenta lettura dei vangeli, si può notare come da nessuna parte si faccia riferimento ad una cometa.

Il primo a dare questa rappresentazione di questo evento con l’immagine di una stella cadente fu Giotto. Pare infatti che prima di realizzare un affresco della scena il famoso pittore abbia assistito al passaggio della cometa di Halley, restandone particolarmente colpito. Da qui dunque il passaggio da stella a stella cometa, fermo restando che molto probabilmente, più che di una stella, si trattasse propio della congiunzione tra Saturno e Giove