San Valentino è alle porte e non sai ancora cosa regalare alla tua dolce metà? In questa piccola guida, noi di TecnoAndroid abbiamo selezionato alcuni dei gadget tecnologici più fighi da regalare… diamo un’occhiata insieme!

Dynaudio Music 1 Sistema musicale wireless intelligente

Questo sistema utilizza un’elaborazione digitale all’avanguardia per determinare la sua posizione ed ottimizza le sue prestazioni in base al luogo in cui è stato posizionato, per fornire un suono ottimale. Include anche la funzione Music Now per capire quali sono i tuoi gusti, le canzoni che più ti piacciono e riprodurle con un semplice tocco. Perfetto per quella persona speciale.

Cuffie Focal Celestee High-Fidelity Reference

Le cuffie Celestee combinano un design moderno, finiture di lusso e prestazioni audio impressionanti. Queste cuffie raggiungono una qualità audio senza compromessi con un suono pulito e preciso e una buona estensione dei bassi.

Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense

L’ultima aggiunta alla famosa famiglia di smartwatch Versa, Fitbit Versa 3 aggiunge nuove funzionalità per la salute e il fitness, è dotato di altoparlante e microfono integrati, GPS e Assistente Google, oltre a garantire una durata della batteria di oltre 6 giorni. Tutte le funzionalità di Fitbit Versa 3 sono disponibili anche su Fitbit Sense. Quest’ultimo è lo smartwatch per la salute più avanzato di Fitbit, con il primo sensore di attività elettrodermica (EDA) al mondo per aiutare a gestire lo stress. Fitbit Sense offre anche una tecnologia avanzata di monitoraggio della frequenza cardiaca, una nuova app ECG, Fitbit Pay e Musica, il tutto alimentato da una durata della batteria di oltre 6 giorni e una prova gratuita di sei mesi di Fitbit Premium.

Beats Studio 3 Wireless

Se il tuo partner è un amante della musica, allora queste splendide cuffie le stupiranno sicuramente. Qualità del suono nitida, design premium e più che piacevole alla vista. Scegli un colore che si adatti alla personalità della tua dolce metà: Blood Red per la passione, bianco e oro per l’eleganza, blu notte per un look più discreto. La scelta è tua.