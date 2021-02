Il momento della presentazione di OnePlus 9 Pro si avvicina, e con questo anche tutte le possibilità novità sul top di gamma più atteso di questo 2021. Sono passate appena poche settimane dai rumors che vedevano una possibile collaborazione tra One Plus e Leica. Ma a smentire è arrivata direttamente Leica, che ha dichiarato di avere un solo e unico partner, Huawei. Di conseguenza i rumors hanno mano mano deviato e spostato l’attenzione da Leica ad Hasselblad.

L’obiettivo di One Plus è quello di conquistare la vetta non solo per quanto riguarda la forza bruta a livello computazionale e di display, ma anche sotto il profilo delle fotocamere. L’obiettivo del 2021 è quello di presentare un dispositivo che sia in grado di conquistare la vetta dei camera phone, attualmente raggiunta solo da Apple, Samsung e Huawei.

Una collaborazione da urlo

Se le voci della possibile collaborazione tra One Plus e Hasselblad dovessero rivelarsi vere, sarebbe veramente un colpaccio per entrambe le aziende, che unendo i loro sforzi, potrebbero portare sul mercato una qualità fotografica e video eccezionale.

Si pensava fino a poco tempo fa che fosse Xiaomi a voler siglare un accordo di questo tipo con Hasselblad, ma in realtà con la presentazione di Xiaomi 11 le voci sono cadute nel vuoto. Rimane però la volontà reale di Hasselblad di entrare in un campo tuttora poco esplorato, in cui le possibilità di profitto sono molte e variegate.

Le stesse dichiarazioni del CEO di One Plus lasciano ben sperare in questo settore: “Quest’anno investiremo enormi risorse nelle fotocamere e faremo del nostro meglio per diventare i primi al mondo”. Insomma, occorre aspettare ancora qualche mese, ma possiamo ben sperare in questo senso, in vista di una collaborazione da urlo che consoliderebbe ancora di più One Plus al vertice della categoria nel settore mobile.