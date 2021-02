Fra non molte settimane vedremo arrivare finalmente sul mercato i nuovi top di gamma targati OnePlus. Della versione standard abbiamo avuto fino ad ora alcune informazioni e presunte immagini dal vivo ma ora è arrivato il turno della versione più potente. In particolare, secondo un video il prossimo OnePlus 9 Pro potrà contare su un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad.

OnePlus 9 Pro: ecco come potrebbe essere secondo questo video

In queste ultime ore lo youtuber Dave2D ha pubblicato un video in cui ha svelato alcune immagini dal vivo della nuova variante Pro del futuro top di gamma di casa OnePlus. Come detto anche dallo youtuber, un primo dettaglio molto interessante riguarda il comparto fotografico dello smartphone. Quest’ultimo sarà composto da quattro sensori fotografici di cui uno principale, un grandangolare e un teleobiettivo con zoom. Tuttavia, il dettaglio importante è che sembra che queste fotocamere verranno realizzate in collaborazione con Hasselblad e questo dovrebbe garantire una qualità fotografica decisamente migliore rispetto al passato.

Nel video in questione sono state mostrate anche alcune schermate dello smartphone, ma queste ultime ci hanno rivelato soltanto poche informazioni. Tra queste, sembrano esserci 11 GB di RAM (ma immaginiamo che si tratterà di 12 GB) e 256 GB di storage interno. Per quanto riguarda il design, il nuovo OnePlus 9 Pro dovrebbe distinguersi dalla sua variante standard per un display con i bordi leggermente curvi. Il pannello sarà un OLED con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una diagonale da 6.78 pollici in risoluzione QHD+. Insomma, sembra che questo nuovo smartphone targato OnePlus darà parecchio filo da torcere alla concorrenza.