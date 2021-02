La scorsa settimana Apple ha rilasciato la versione beta di iOS 14.5 per sviluppatori e beta tester pubblici e, tra una serie di nuove funzionalità, Apple ha aggiunto la possibilità di impostare un servizio di streaming musicale predefinito quando si utilizza Siri per riprodurre brani.

iOS 14.5 introdurrà tante funzionalità interessanti, eccone due in particolare

Nello specifico, dopo aver installato iOS 14.5 sul tuo iPhone, la prima volta che chiederai a ‌Siri‌ di riprodurre un brano ti verrà offerta la possibilità di scegliere da un elenco di app di streaming musicale di terze parti installate oltre ad Apple Music. Dopo aver selezionato un’app, ‌quel determinato servizio verrà utilizzato ogni volta che si chiederà a Siri di riprodurre un brano. Quindi, ad esempio, se hai selezionato Spotify e dici “Ehi ‌Siri‌, riproduci Save your Tears di The Weeknd”, non devi più specificare “su Spotify” per evitare che tenti di riprodurre la traccia su ‌Apple Music‌.

Un’altra importante funzionalità che verrà introdotta con iOS 14.5 è possibilità di sbloccare il proprio iPhone utilizzando un Apple Watch quando si indossa una mascherina. Il processo è simile a quello di sblocco del Mac con un Apple Watch. Per utilizzare l’Apple Watch per sbloccare il tuo ‌iPhone‌, l’orologio deve essere nelle vicinanze, al polso, sbloccato e protetto da un PIN.

La prima volta che tenti di sbloccare il tuo ‌iPhone‌ con l’Apple Watch indossando una mascherina, il tuo ‌iPhone‌ ti chiederà di inserire il tuo PIN. Una volta fatto ciò, tutti i successivi tentativi di sbloccare il tuo ‌iPhone‌ quando indossi una mascherina saranno rapidi e senza soluzione di continuità, con ogni sblocco riuscito accompagnato da un breve ronzio tattile sul polso. Dovrai reinserire il tuo PIN se rimuovi l’orologio e la prima volta che lo imposti ogni giorno.