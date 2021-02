A partire da oggi, lunedì 8 febbraio 2021 TIM aggiornerà il suo listino di smartphone acquistabili a rate presso i suoi rivenditori, aggiungendo in particolare alcuni nuovi device Xiaomi e Samsung.

Nei prossimi giorni quindi ci saranno delle novità per le promo del listino smartphone a rate di TIM, che saranno disponibili nei rivenditori TIM aderenti con acquisto tramite rateizzazione standard TIM e anche tramite finanziamento erogato da TIMFin. Scopriamo i dettagli,

Tim andrà ad aggiungere nuovi smartphone Xiaomi e Samsung

Più precisamente, l’operatore presenterà nel listino di TIM gli smartphone Xiaomi Redmi Note 9T 5G, Xiaomi Redmi Note 8 e Samsung Galaxy A32 5G, con i due device Xiaomi che saranno in esclusiva con l’operatore. In particolare, per lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9T 5G dovrebbe essere prevista anche una campagna SMS su alcuni clienti TIM selezionati per proporne l’acquisto recandosi in negozio.

Partendo con il listino dedicato ai clienti con offerte TIM Young, sarà inserito lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9T 5G, che in questo caso sarà acquistabile al prezzo di 5 euro al mese per 30 mesi senza costo di anticipo. Nel listino rateizzazioni valido per tutti i clienti TIM ricaricabili sarà inserito lo stesso Xiaomi Redmi Note 9T 5G sarà invece disponibile al costo di 7 euro al mese per 30 mesi senza anticipo.

Sempre per tutti i clienti TIM ricaricabili sarà possibile acquistare Xiaomi Redmi Note 8 al costo di 5 euro al mese per 30 mesi senza costo di anticipo. Il nuovo Samsung Galaxy A32 5G si potrà invece acquistare al prezzo di 8 euro al mese per 30 mesi senza costo di anticipo. Si segnala inoltre che, per tutti i clienti TIM, lo smartphone Samsung Galaxy Z Flip 5G a partire dall’8 Febbraio 2021 sarà proposto ad un nuovo prezzo, inferiore. Non ci resta che attendere l’aggiornamento del sito ufficiale dell’operatore.