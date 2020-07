Samsung Galaxy Z Flip 5G: arriva ufficialmente il flessibile super veloce

Samsung ha ufficializzato durante la giornata il nuovo Galaxy Z Flip 5G. Si tratta di un dispositivo che mette lo smartphone più rivoluzionario in condizione di viaggiare alle velocità estremamente elevate del 5G. Con le reti 5G in espansione in tutto il mondo, le persone stanno sperimentando l’impatto che può avere il 5G sull’esperienza mobile, per condividere, giocare e fare di più, più velocemente.

“In Samsung, continuiamo a mettere la potenza del 5G nelle mani di milioni di utenti. Dimostriamo continuamente il nostro impegno per rendere il 5G più accessibile a un maggior numero di persone”, ha dichiarato TM Roh, Presidente e Responsabile della Divisione Mobile Communications di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di introdurre velocità e connettività di nuova generazione in Galaxy Z Flip, ampliando ulteriormente il nostro portfolio di dispositivi 5G e offrendo alle persone esperienze significative, per aiutarle a fare ancora di più”.

Scheda tecnica

Display : Dynamic AMOLED “Infinity Flex” da 6,7″, FHD+ 1080p, 22:9 (2.636 x 1080 pixel), Ultra-Thin Glass

: Dynamic AMOLED “Infinity Flex” da 6,7″, FHD+ 1080p, 22:9 (2.636 x 1080 pixel), Ultra-Thin Glass Display secondario : Super AMOLED Always-On, 1,1″, 300 x 112 pixel, rivestimento Gorilla Glass 6

: Super AMOLED Always-On, 1,1″, 300 x 112 pixel, rivestimento Gorilla Glass 6 SoC: Qualcomm Snapdragon 865+

RAM 8 GB

8 GB Archiviazione interna: 256 GB UFS 3.0, non espandibile

256 GB UFS 3.0, non espandibile Fotocamera posteriore doppia: Principale da 12 MP dual pixel, apertura f/1,8, Grandangolo da 12 MP a 123°, f/2,2, Flash LED, HDR 10+, OIS, video MAX 4K@60FPS

Principale da 12 MP dual pixel, apertura f/1,8, Grandangolo da 12 MP a 123°, f/2,2, Flash LED, HDR 10+, OIS, video MAX 4K@60FPS Fotocamera frontale: 10 MP, apertura f/2,4, autofocus, supporto comandi vocali per selfie, video MAX 4K@30FPS

10 MP, apertura f/2,4, autofocus, supporto comandi vocali per selfie, video MAX 4K@30FPS Batteria: 3.300 mAh (capacità combinata tra due batterie), 15 W ricarica rapida, Qi wireless 9 W

3.300 mAh (capacità combinata tra due batterie), 15 W ricarica rapida, Qi wireless 9 W Connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C, 5G Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA), Sub6, Dynamic Spectrum Sharing (DSS)

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C, Scanner di impronte digitali laterale e riconoscimento del volto

Audio: Altoparlante mono AKG

Altoparlante mono AKG Peso: 183 g

183 g Dimensioni: 87,4 x 73,6 x 15,4 mm in chiusura, 167,9 x 73,6 x 7,2 mm in apertura

87,4 x 73,6 x 15,4 mm in chiusura, 167,9 x 73,6 x 7,2 mm in apertura Colorazioni: Black e violet

Black e violet OS: Android 10 con Samsung One UI 2.1

Prestazioni di nuova generazione

Galaxy Z Flip ha introdotto un form factor elegante e compatto, che ha confermato ancora una volta l’impegno costante di Samsung per l’espansione della categoria dei pieghevoli. Ora con il 5G, Galaxy Z Flip 5G rende disponibili velocità incredibilmente elevate in un dispositivo con display flessibile che può essere tenuto comodamente nel palmo della mano, rendendo ancora più semplice rimanere in contatto con follower, amici e familiari.

Galaxy Z Flip 5G è il primo dispositivo della gamma di prodotti Samsung Galaxy a includere la piattaforma Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G Mobile Platform. Questa nuova piattaforma massimizza la potenza del 5G con prestazioni migliorate per offrire un’elaborazione sul dispositivo più veloce ed efficiente, con immagini più nitide attraverso un rendering grafico migliorato.

Design e stile ancora più sofisticati

Galaxy Z Flip 5G offre la velocità del 5G senza aumentare l’ingombro: una caratteristica che lo rende uno degli smartphone 5G con display flessibile più eleganti e compatti attualmente disponibili. Samsung ha aggiunto i componenti necessari per supportare la connettività 5G, mantenendo l’elegante fattore di forma di Galaxy Z Flip per la massima portabilità. Galaxy Z Flip 5G è disponibile in due nuove colorazioni premium, Mystic Gray e Mystic Bronze, con rivestimento in vetro e una speciale finitura morbida al tatto e che riduce al minimo le impronte digitali.

Nuova esperienza di utilizzo

Dal lancio di Galaxy Z Flip a febbraio 2020, le persone si sono divertite a utilizzare il suo rivoluzionario fattore di forma per esprimersi in modi nuovi e fantasiosi. Da quel momento, Samsung ha continuamente aggiornato l’esperienza, per consentire agli utenti di acquisire, visualizzare, comunicare e condividere contenuti più facilmente con amici e familiari. Ora, grazie a Galaxy Z Flip 5G, è possibile ottenere il meglio dell’esperienza Galaxy Z Flip con caratteristiche avanzate.

Modalità Flex – Visualizzare e controllare simultaneamente i contenuti con la massima facilità grazie all’esperienza utente personalizzata di Galaxy Z Flip, che sfrutta il fattore di forma unico del dispositivo con innovativo sistema di apertura. Quando il dispositivo è aperto, il display si divide automaticamente in due schermi da 4 pollici, in modo da poter visualizzare facilmente i contenuti nella metà superiore e controllarli nella metà inferiore. YouTube con modalità Flex – Con la modalità Flex, è possibile guardare il proprio canale YouTube preferito a mani libere. Mentre lo streaming procede nella metà superiore del dispositivo, è possibile anche sfogliare i video, leggere le descrizioni e inserire commenti nella metà inferiore. Aggiornamento della fotocamera con la modalità Flex – Ora è ancora più facile scattare da diverse angolazioni con Galaxy Z Flip. Per riprendere video con una bassa angolazione o scattare vivaci foto dall’alto, basta toccare due volte in modalità Flex per far passare la finestra di anteprima della fotocamera dalla metà superiore a quella inferiore del dispositivo.

– Visualizzare e controllare simultaneamente i contenuti con la massima facilità grazie all’esperienza utente personalizzata di Galaxy Z Flip, che sfrutta il fattore di forma unico del dispositivo con innovativo sistema di apertura. Quando il dispositivo è aperto, il display si divide automaticamente in due schermi da 4 pollici, in modo da poter visualizzare facilmente i contenuti nella metà superiore e controllarli nella metà inferiore. Multitasking – Lavorare facilmente in multitasking è possibile con Finestra Multi Attiva: è semplicemente necessario usare la Barra Multischermo per trascinare e rilasciare le app che si desidera utilizzare. Funzione Unisci App – Aprire e accedere a due app contemporaneamente è possibile utilizzando la funzione Unisci App nella Barra Multischemo. Quando si è pronti a condividere le foto con un amico, le app Galleria e Messaggi si apriranno contemporaneamente. Barra Multischermo – La Barra Multischermo è stata ora integrata in modo più completo nel pannello Edge, per una maggiore praticità, e consente di accedere a più app.

– Lavorare facilmente in multitasking è possibile con Finestra Multi Attiva: è semplicemente necessario usare la Barra Multischermo per trascinare e rilasciare le app che si desidera utilizzare.

Disponibilità

Galaxy Z Flip 5G sarà disponibile nelle colorazioni Mystic Gray e Mystic Bronze solo in alcuni mercati a partire dal 7 agosto 2020. Per ulteriori informazioni su Galaxy Z Flip, visita news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com o https://www.samsung.com/it/.