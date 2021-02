I nuovi sconti lanciati in questo periodo da expert portano a “rubare” i clienti a Unieuro, grazie proprio alla presenza di prezzi veramente molto più bassi del normale, ed una serie di promozioni che attirerà maggiormente l’attenzione del consumatore finale.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, risulta essere disponibile anche online sul sito ufficiale, senza limitazioni particolari; ciò sta a significare, in parole povere, che il cliente potrà raggiungere l’acquisto anche dal divano di casa, optando per la spedizione a pagamento presso il proprio domicilio.

Expert: volantino da non perdere con una miriade di sconti

Con Expert non si scherza, sebbene la maggior parte degli smartphone in promozione abbia un prezzo che non supera i 300 euro; tra i modelli coinvolti nella campagna possiamo annoverare soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 e Note 9S, ma anche Motorola E6s, Oppo A73 o Oppo A15, per finire con un economico Huawei Y6p, o in alternativa LG K42.

Osservando da vicino il volantino possiamo anche scoprire altre soluzioni ugualmente interessanti, applicate direttamente sui wearable, come ad esempio Huawei Watch GT 2, in vendita a 149 euro, oppure un Galaxy Fit2 a 39 euro.

Naturalmente le proposte della campagna promozionale di Expert proseguono anche con tutte le altre categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo di aprire le pagine che abbiamo elencato nel nostro articolo, in tal modo potrete riuscire a scoprire quali sono i migliori sconti più adatti alle vostre esigenze.