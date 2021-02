Unieuro sa come attirare l’attenzione dei consumatori, e cercare di convincerli all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, inclusi gli smartphone di ultima generazione. Proprio in questo periodo l’azienda ha ufficialmente presentato un Fuoritutto che non ammette repliche.

Attivo sia in negozio che online fino al 7 febbraio 2021, il suddetto propone al cliente la possibilità di ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio, senza limitazioni particolari, se non riguardanti la necessità di spendere almeno 49 euro (indipendentemente dalla categoria merceologica). Il Tasso Zero, se interessati, è sempre presente, dovranno essere presentate le buste paga degli ultimi mesi, per avere la conferma e l’approvazione.

Scoprite i codici sconto Amazon gratis e ricevete sul vostro smartphone le migliori offerte in circolazione, iscrivendovi qui.

Unieuro: offerte a più non posso con il volantino

La regina del volantino Unieuro è sicuramente l’offerta applicata direttamente sul Samsung Galaxy Note 20, uno smartphone da poco lanciato sul mercato nazionale, e caratterizzato da prestazioni praticamente uniche nel proprio genere. Il suo prezzo può apparire ancora abbastanza elevato, poiché sono necessari 729 euro per il suo acquisto, ma se considerate che partiva da un listino di 1000 euro, è facile comprendere lo sforzo effettuato direttamente dall’azienda.

In alternativa è possibile puntare direttamente sul Motorola Edge 5G, un giustissimo compromesso per un prodotto di fascia medio-alta, in vendita oggi a 379 euro, e caratterizzato da un display eccellente, con possibilità di sfruttare la connettività 5G.

Il volantino Unieuro non si ferma qui, se volete continuare a scoprire le promozioni attivate sia online che in negozio, dovete aprire il prima possibile le pagine sottostanti.