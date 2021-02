Il produttore cinese Vivo ha presentato soltanto qualche settimana fa l’ultimo top di gamma a marchio iQOO, ma a quanto pare è già al lavoro per il debutto ufficiale del suo successore. Nel corso delle ultime ore sono infatti trapelati i primi rumors e leaks del prossimo Vivo iQOO 9. Quest’ultimo, stando a quanto è emerso, sarà dotato di una nuova batteria a doppia cella.

Vivo si appresta ad annunciare il nuovo iQOO 9 con una batteria a doppia cella

Lo scorso device Vivo iQOO 7 aveva sotto al cofano una classica batteria da 4000 mAh, ma a quanto pare il suo successore potrà vantare una novità in questo campo. In queste ultime ore, infatti, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato alcuni dettagli. Stando a quanto ha dichiarato, il produttore cinese è al lavoro su una nuova tipologia di batteria a doppia cella e quest’ultima dovrebbe essere montata sul prossimo Vivo iQOO 9.

Sempre secondo quanto ha rivelato il leaker, ogni cella di questa batteria avrà una capienza pari a 2155 mAh e, sommate, dovrebbero garantire una quantità di energia pari a 4400 mAh. Si tratterebbe, quindi, di 400 mAh in più rispetto alla batteria del modello precedente. Bisognerà comunque attendere per vedere se questo smartphone sarà effettivamente il primo dell’azienda ad avere questa nuova tipologia di batteria a due celle. Per il momento, non abbiamo altre informazioni, come ad esempio l’aspetto estetico. Vi ricordiamo che il suo predecessore, il Vivo iQOO 7, è dotato di un display con un piccolo notch a goccia, mentre sul retro dispone di un modulo fotografico costituito da quattro fotocamere.