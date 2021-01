Pochi giorni fa vi avevamo parlato di uno dei prossimi smartphone del produttore cinese Vivo a marchio iQOO e ora sono emersi nuovi dettagli e informazioni. Il nuovo Vivo iQOO 7, in particolare, è passato in queste ultime ore sul noto portale di benchmark Geekbench e ci ha confermato alcune delle sue specifiche tecniche.

Vivo iQOO 7 su Geekbench: confermati processore e memoria RAM

Qualche giorno fa, il prossimo terminale dell’azienda era stato avvistato sul sito web di AntuTu dove erano state riportate alcune informazioni sulla scheda tecnica. Ora, però, il Vivo iQOO 7 è passato anche dal portale di benchmark Geekbench e qui sono state confermate altrettante caratteristiche.

In primis, possiamo notare come sia confermato il processore prescelto da Vivo. Il nuovo smartphone a marchio iQOO, infatti, sarà un vero e proprio top di gamma e sarà alimentato dall’ultimo processore top di Qualcomm, cioè lo Snapdragon 888. Oltre a questo, è stato confermato anche il quantitativo di memoria RAM pari a ben 12 GB, ma potrebbero essere disponibili in futuro anche tagli con minore memoria. I punteggi, invece, sono stati pari a 1125 punti in single core e 3637 punti in multi core. Vi ricordiamo che il debutto ufficiale di questo smartphone è previsto per il prossimo 11 gennaio. Di seguito vi riassumiamo il resto delle specifiche emerse.