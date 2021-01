CoopVoce: ChiamaTutti TOP 30 con 8 euro al mese e 30 giga

Il mondo della telefonia si arricchisce ogni giorno di nuove offerte interessanti, le quali provengono sempre più spesso dai gestori virtuali. Tra questi a consolidarsi nel tempo e nell’organigramma generale dei provider mobili c’è di diritto CoopVoce, azienda che domina da qualche tempo il suo settore.

Il grande merito di CoopVoce è stato quello di migliorare una strategia che sembrava cadere ogni qual volta veniva rinnovata. Ora infatti tutti ruota intorno a quelle che prima venivano additate di frequente come mancanze del gestore, ovvero i pochi contenuti e la scarsa ricezione. Ad oggi CoopVoce possiede promozioni di gran livello sia per i contenuti, nettamente aumentati nel tempo, che per i prezzi molto bassi concessi agli utenti. Un esempio molto chiaro è rappresentato dalla promo che ora è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.

CoopVoce sbanca con la sua nuova ChiamaTutti TOP 30 a soli 8,50 euro al mese per sempre

Gli utenti che vogliono sottoscrivere un accordo con un nuovo gestore hanno a disposizione più soluzioni, le quali passano anche per CoopVoce. Il gestore virtuale ha scelto di offrire al pubblico la sua nuova ChiamaTutti TOP 30, promo che non manca in nulla.

Al suo interno è infatti possibile trovare ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti i gestori e 30 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo consiste in soli 8,50 euro al mese per sempre, senza alcun cambio o rimodulazione. La promo può essere sottoscritta anche da coloro che sono già clienti di CoopVoce.