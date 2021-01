CoopVoce: Top 30 a 8 euro al mese con tutto incluso al suo interno

CoopVoce ormai non ha più motivo di nascondersi: questa realtà è diventata una delle più preso in considerazione nel momento in cui gli utenti hanno bisogno di un cambio gestore. Le sue offerte sono diventate ormai famosissime nel mondo della telefonia mobile, e non solo per quanto riguarda il settore virtuale. Tutti i concorrenti adesso infatti sanno di dover temere questa grandissima rivale, la quale ha migliorato la sua strategia.

Se prima infatti CoopVoce doveva sottostare alle lamentele del pubblico chi sosteneva di avere pochi contenuti a disposizione, ora le promo sono completamente cambiate. La nuova strategia ha consentito dunque molte più sottoscrizioni, le quali sono arrivate anche in virtù di prezzi nettamente più vantaggiosi rispetto alla diretta concorrenza.

CoopVoce: arriva ufficialmente la nuova ChiamaTutti Top 30 a prezzo super competitivo

La migliore soluzione che CoopVoce potesse proporre dopo quella vista lo scorso mese era un’offerta che disponesse di tanti contenuti e di un prezzo accessibile. Ecco dunque che arriva ufficialmente la ChiamaTutti TOP 30, promozione telefonica mobile che soddisferà tantissimi nuovi utenti e non solo. C’è infatti da ricordare che il gestore consente anche ai suoi già clienti di cambiare offerta, il tutto pagando semplicemente il costo di attivazione.

CoopVoce permette con questa soluzione di avere a disposizione ogni mese un corrispettivo di 1000 SMS verso tutti i gestori, minuti senza limiti verso provider fissi e mobili in Italia e infine anche 30 giga in 4G per navigare sul web. Il costo unitario dell’offerta che dura per sempre e di soli 8,50 euro al mese.