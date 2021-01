La WindTre Go 50 Star+ è la nuova offerta dedicata ai clienti de gestore Iliad che decidono di trasferire il loro numero a WindTre. La tariffa ha recentemente sostituito la WindTre Go 50 Fire Plus ma condivide con essa gli stessi contenuti. Infatti, i clienti Iliad, effettuando la portabilità del numero e attivando la WindTre Go 50 Star+, continuano a ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

WindTre Go 50 Star+ a soli 7,99€ al mese per tutti i clienti Iliad!

I clienti Iliad possono attivare l’offerta WindTre Go 50 Star+ attraverso il sito ufficiale dell’operatore. WindTre consente di richiedere online la nuova SIM saldando soltanto una spesa di 10,00 euro e ricevendola tramite corriere senza dover andare incontro a costi di spedizione. L’attivazione dell’offerta non prevede alcun costo ma al momento dell’acquisto sarà necessario aggiungere al costo della nuova SIM la spesa prevista per il primo rinnovo anticipato della tariffa. Ogni mese, poi, sarà richiesta soltanto una spesa di 7,99 euro da saldare per effettuare il rinnovo della promozione.

Sono inclusi nel prezzo tutti i servizi extra, cioè: la navigazione hotspot, il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio Ti ho Cercato. Non sono previsti costi aggiuntivi e tutti i servizi a sovrapprezzo sono automaticamente bloccati dal gestore.

I nuovi clienti possono ottenere gratuitamente anche l’app ufficiale WindTre che permette di monitorare i consumi effettuati, ricaricare la SIM, conoscere lo stato della propria offerta e, se necessario, richiedere assistenza.