I clienti Iliad continuano ad essere nel mirino di WindTre. L’operatore è solito dedicare le sue migliori offerte proprio ai clienti che effettuano il trasferimento del numero dal gestore francese e anche questo mese segue la sua strategia proponendo due delle sue tariffe appartenenti al pacchetto WindTre Go: la WindTre Go 50 Fire Plus e la WindTre Go 100 Fire Plus Easy Pay.

WindTre Go 50 e WindTre Go 100: ecco le due tariffe dedicate ai clienti Iliad!

Le due tariffe WindTre Go 50 Fire Plus e WindTre Go 100 Fire Plus possono essere attivate esclusivamente dai clienti Iliad che effettuano il trasferimento del numero al gestore. La differenza sostanziale tra le due opzioni riguarda la modalità di pagamento da adottare per sostenere il costo di rinnovo e la quantità di Giga di traffico dati prevista.

Nel primo caso, infatti, i clienti possono sostenere la spesa di rinnovo tramite credito residuo e hanno la possibilità di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

Attivando la WindTre Go 100, invece, i nuovi clienti dovranno sostenere la spesa di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. In questo caso, le quantità di minuti ed SMS mensili non cambiano ma il gestore consente di ottenere ben 100 GB di traffico dati.

Le due tariffe prevedono una spesa di soli 6,99 euro al mese e non necessitano di alcun costo di attivazione. I clienti Iliad possono richiederle recandosi in uno dei numerosi punti vendita o effettuando l’accesso al sito ufficiale e completando l’acquisto online.