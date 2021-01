Anche per questo fine settimana hai la possibilità di attivare una delle offerte Vodafone che ti illustreremo in questo articolo. L’operatore rosso, infatti, ha piazzato sul mercato alcune offerte davvero convenienti, sia per l’utenza fissa che per quella mobile. Diamo un’occhiata insieme alle offerte disponibili.

Vodafone, le migliori offerte da attivare questo fine settimana

Iniziamo dalle offerte che è possibile attivare sullo smartphone. Vodafone propone queste promozioni:

L’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition si rivolge ad alcuni ex clienti che hanno ricevuto l’apposito SMS. Questa include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Vodafone Happy Black incluso a tempo indeterminato senza costi aggiuntivi (anziché 1,99 euro al mese) per 9,99 euro al mese.

Per quanto riguarda le offerte per la casa, ecco alcune delle migliori offerte Vodafone disponibili: