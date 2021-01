Rimodulazioni a parte, Vodafone è uno dei migliori operatori telefonici in Italia, specie dal punto di vista della ricezione e della copertura, grazie all’estensione della sua rete 4G che risulta essere la più ampia in Europa. Restare senza campo con Vodafone è quasi impossibile, e navigare in Internet dallo smartphone può essere anche piuttosto veloce appoggiandosi alla sua rete 4.5G o persino 5G.

Vodafone, le migliori offerte del momento per non restare mai senza Giga

Se stai valutando di cambiare operatore, Vodafone potrebbe essere la scelta più azzeccata in rapporto qualità-prezzo. L’operatore rosso sta infatti in queste ore proponendo alcune tariffe davvero convenienti, insieme ad una campagna SMS winback per riconquistare vecchi clienti. Diamo un’occhiata insieme!