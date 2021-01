Negli ultimi anni il mondo automobilistico è stato fortemente segnato da un profondo scontro che si consuma ormai da tempo fra i sostenitori dei Diesel e gli amanti dell’Elettrico. Ad oggi, di fatto, milioni di automobilisti in tutto il mondo continuano a sostenere l’ipotesi secondo cui il Diesel risulti essere decisamente più Green di quanto non lo sia l’Elettrico. Al fine di chiarire definitivamente la questione, nel corso del 2020 un noto Istituto Tedesco ha deciso di condurre alcune indagini approfondite. Scopriamo quindi di seguito quanto è emerso dai test effettuati.

Diesel oppure Elettrico? La risposta arriva direttamente dalla Germania

Come ben sappiamo, negli ultimi anni gli automobilisti in possesso di un veicolo con motore Diesel sono stati fortemente penalizzati. A causa dei molteplici blocchi della circolazione, questi ultimi si sono ritrovati costretti a restare per giorni e giorni nelle proprie abitazioni poiché obbligati a non condurre il proprio mezzo. Tutto ciò ha quindi causato non pochi disagi in ogni angolo del territorio Europeo.