Il servizio Amazon Fresh per la consegna della spesa di prodotti freschi in giornata debutta a Milano. Due le opzioni di spedizione, con la possibilità di scegliere l’orario più comodo.

I clienti Amazon Prime di Milano e di alcuni popolosi comuni limitrofi come Cologno Monzese, Rho e Opera potranno ordinare la spesa sia sul sito Amazon Fresh sia su quello del partner locale U2 Supermercato, utilizzando l’app di Amazon su smartphone o navigando sui siti di Amazon tramite PC. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Amazon Fresh è sbarcato a Milano

Come anticipato precedentemente, sono due le possibilità per quel che riguarda la consegna: i clienti Prime potranno scegliere infatti una finestra temporale di due ore, sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alla mezzanotte e, in questo caso, la consegna sarà gratuita se il costo dell’ordine supererà i cinquanta euro, o potranno scegliere una finestra temporale di un’ora, al costo di 4.99 euro se l’ordine passa i cinquanta euro.

In entrambi i casi è necessario richiedere un invito prima di poter effettuare gli acquisti; ciò in virtù della “elevata domanda”. Il servizio Amazon Fresh, in collaborazione con diversi partner locali, sarà esteso prossimamente anche a Roma, per sbarcare poi entro la fine dell’anno in altre città italiane.

Vi ricordo che tutti gli abbonati al servizio Prime della piattaforma, godono anche di consegne veloci degli ordini fatti, Amazon Prime Video è incluso con film e serie TV, hanno disponibili Audible gratuiti per 90 giorni, un cloud illimitato per le proprie foto, Twitch Prime, Amazon Pantry e Amazon Famiglia. Potete richiedere la prova gratuita del servizio sul sito ufficiale della piattaforma.