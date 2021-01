Nuovo servizio lanciato da Amazon per garantire la consegna della spesa in giornata nell’hinterland Milanese, in arrivo infatti il servizio Amazon Fresh, il servizio che permetterà di ordinare e ricevere la merce in finestre di una o due ore, scelte direttamente dal cliente,.

A partire da oggi, Amazon ha ufficialmente annunciato la disponibilità del servizio Fresh, i soli iscritti ad Amazon Prime, infatti, potranno scegliere tra oltre 10’000 prodotti, dalla carne (tra cui troviamo la Scottona di Chianina di Lombardia Carni), al pese, passando anche per gli snack, la frutta secca, la verdura, la frutta, le uova o i prodotti biologici, senza dimenticare il cibo confezionato o il necessario per la cura della casa.

La spesa potrà essere effettuata ovviamente dal sito ufficiale, e verrà consegnata in giornata, in particolare in una finestra di due ore a scelta, senza spese di spedizione, a patto però che gli ordini siano superiori ai 50 euro (in caso contrario è richiesto il versamento di un piccolo contributo).

Amazon Fresh: dove è attivo

Il servizio per il momento è attivo solamente a Milano e in molti comuni dell’hinterland (tra cui Cologno Monzese, Rho-Pero e simili), se volete provare Amazon Fresh, e non siete certi della possibilità di accedervi, vi basterà aprire questo link ed inserire il CAP della vostra residenza.

Nelle aree coperte, la spesa verrà preparata anche in collaborazione con U2 Supermercato, sempre raggiungibile dalla shopping app di Amazon. La consegna avverrà dalle 8 a mezzanotte, sette giorni su sette (anche sabato e domenica), nel caso in cui si selezionasse la finestra di una sola ora, il costo dei spedizione sarà di 4,99 euro per ordini superiori ai 50 euro.