Xiaomi sta lavorando al Mi Band 6, il suo prossimo fitness tracker che dovrebbe giungere sul mercato con una serie di novità interessanti, tra cui GPS integrato e funzionalità dedicate alla smart home.

Xiaomi Mi Band 6, tutto ciò che sappiamo sul prossimo fitness tracker

Stando alle più recenti voci, Xiaomi Mi Band 6 sarà disponibile in due varianti: una per la Cina, che sarà munita di chip NFC, e la variante globale. Questa, molto probabilmente, non supporterà il chip NFC.

Si dice che il prossimo fitness band di casa Xiaomi sia dotato di un GPS integrato per fornire dati precisi su velocità e distanza mentre ci si allena. A proposito di sport, Xiaomi Mi Band 6 dovrebbe anche presentare 12 nuove modalità di allenamento tra cui HIIT, core training, stretching, pilates, street dance, zumba e stepper. Inoltre, proprio come la Mi Band 5 , anche il prossimo modello sarà dotato di un sensore SpO2 per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue.

Per gli attuali Mi Band, i dati sul sonno possono essere consultati solamente tramite app Mi Fit. Xiaomi Mi Band 6 potrebbe introdurre delle novità anche da questo punto di vista, portando, per la prima volta, i dati sul sonno direttamente sul polso. Il dispositivo dovrebbe poi essere dotato di display più grande e visualizzare le emoji all’interno delle notifiche.

Un altro importante aggiornamento in arrivo su Mi Band 6 è la possibilità di controllare i dispositivi domestici intelligenti. Questo sarà possibile per i soli dispositivi intelligenti Xiaomi che utilizzano l’app Mi Home. Xiaomi starebbe anche lavorando un’interfaccia utente aggiornata.