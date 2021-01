Il volantino MediaWorld prosegue fino al termine del mese corrente con ottime soluzioni alla portata di ogni utente, gli acquisti possono difatti essere completati sia online che nei vari punti vendita, senza limitazioni o distinzioni particolari.

L’unico handicap dell’acquisto effettuato sul sito, consiste più che altro nel pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, ciò sta a significare che sarete costretti a versare un piccolo contributo, affinché l’azienda provveda a spedirlo, in genere non superiore ai 10 euro. Se volete approfittare invece del Tasso Zero, segnaliamo che al superamento dei 199 euro di spesa sarà possibile richiederlo gratuitamente, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

I codici sconto Amazon sono per tutti gli utenti gratis, scoprite i migliori in assoluto iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

MediaWorld: quanti sono gli sconti speciali

Consapevoli della presenza sul mercato del nuovo iPhone 12, i ragazzi di MediaWorld hanno deciso di scontare il top di gamma dell’anno passato, l’Apple iPhone 11 Pro, proponendolo a soli 1199 euro, una cifra più che accettabile considerata la qualità generale del prodotto stesso, e la sua disponibilità nella versione da 64GB di memoria integrata.

Le alternative Android hanno invece tutte prezzi maggiormente ridotti, sono infatti rappresentate dai vari Oppo Reno 4, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A21, Xiaomi Redmi 9 e Note 9, per finire con un buonissimo Apple iPhone SE 2020 in vendita alla cifra finale di 439 euro.

Il riassunto dei singoli sconti del volantino MediaWorld lo trovate direttamente nelle pagine sottostanti, ricordando che ogni prezzo è attivo anche nei punti vendita in Italia.