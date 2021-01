Un volantino Euronics pazzesco è assolutamente in grado di “spazzare via” la concorrenza di Unieuro, portando con sé prezzi sempre più bassi e riduzioni di notevole importanza, mettendole però a disposizione di pochi fortunati “eletti”.

Avete capito bene, dopo l’ottima campagna promozionale distribuita uniformemente sul territorio nazionale, torniamo alle soluzioni regionalizzate, con possibilità di acquisto esclusiva per coloro che potranno recarsi personalmente in un negozio di proprietà del socio euronics Nova. Le scorte, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non rappresentano un problema; inoltre, nel caso in cui si volesse optare per un finanziamento, è presente il Tasso Zero al superamento dei 299 euro di spesa.

Euronics: i dettagli del nuovo volantino

Con il volantino Euronics non si scherza assolutamente, gli utenti possono approfittare delle occasioni che tutti stavano aspettando, a partire dall’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition lanciata nell’autunno 2020, in vendita alla cifra finale di 549 euro.

Coloro che vorranno puntare ancora più in alto potranno fare affidamento sui Galaxy S21, i modelli appena presentati dall’azienda sudcoreana, anche se comunque commercializzati ai prezzi di listino, per scendere poi verso le fasce di prezzo più richieste del periodo, ovvero quelle sotto i 400/300 euro. Qui si potrà spaziare tra Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Oppo reno 4Z, Oppo A72, Oppo A15, Vivo Y70, Vivo Y11s, Oppo A73, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Mi10T o similari.

Il volantino Euronics, con tutte le limitazioni descritte in precedenza, è disponibile nell’articolo stesso.