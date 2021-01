A partire da oggi 25 Gennaio 2021, salvo cambiamenti, Vodafone modificherà per le nuove attivazioni la sua offerta convergente fisso mobile denominata Giga Family Infinito Edition.

Quest’ultima, nella sua componente fissa diventerà senza vincoli in quanto non ci saranno più costi di attivazione e Vodafone Ready. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Giga Family Infinito Edition sarà senza vincoli

L’operatore adotterà lo stesso tipo di cambiamento già implementato dal 13 Dicembre 2020 per le offerte di rete fissa standard Internet Unlimited, per cui erano state rimosse le rateizzazioni per il pagamento del costo di attivazioni e del servizio opzionale con il modem incluso Vodafone Ready, rimuovendo così qualsiasi vincolo di permanenza.

Fino ad ora, invece, Giga Family Infinito Edition, l’offerta convergente lanciata a Giugno 2020 che consente di ottenere tutto illimitato su una SIM attivando contestualmente una nuova linea di rete fissa per pagare tutto in un’unica fattura, nonostante il cambiamento delle offerte Internet Unlimited, era rimasta invariata mantenendo la precedente versione della componente fissa (Internet Unlimited) con il costo di attivazione rateizzato e le rate del servizio Vodafone Ready.

La nuova versione di Giga Family Infinito Edition sarà sottoscrivibile da oggi 25 Gennaio 2021, salvo eventuali cambiamenti, e anche in questo caso la componente di rete fissa non avrà più il costo di attivazione rateizzato e la rateizzazione del costo del servizio Vodafone Ready, mentre la Vodafone Station rimane inclusa gratuitamente (in sconto merce), senza quindi costi aggiuntivi e senza determinare un vincolo. In questo caso da oggi non ci saranno più vincoli, ed il modem incluso con l’offerta convergente, in caso di cessazione dell’offerta entro i 24 mesi si dovrà restituire.