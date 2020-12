In questo periodo natalizio le varie aziende provider di rete fissa e mobile con associato internet, stanno avviando una campagna di rimodulazione e rinnovamento atta ad acquisire un maggior numero di clienti, il tutto porta dunque pian piano a numerose variazioni in quella che si mostra essere una guerra di offerte a tutto vantaggio dei clienti.

Ovviamente a questa piccola guerra di offerte partecipa anche Vodafone, la quale ha in mente numerose novità per quanto riguarda il piano Vodafone Internet Unlimited, scopriamo insieme i dettagli.

Offerta senza vincoli e con modem incluso

Stando alle news, a partire già dal 13 di questo Dicembre, la promo Vodafone Internet Unlimited vedrà radicali cambiamenti in arrivo, in primis non ci saranno più vincoli contrattuali dal momento che, non ci saranno più rate da pagare per il modem dal momento che esso sarà direttamente incluso nell’offerta gratuitamente.

Vodafone ha dunque attuato un cambiamento netto e importante, il tutto valido a partire dalle attivazioni avvenute per l’appunto dal 13 Dicembre in poi, dunque avrete al normale costo mensile, oltre che la fornitura richiesta anche il servizio Vodafone Ready con la Vodafone Station senza costi aggiuntivi, in più, per quanto riguarda il recesso anticipato, l’assenza di vincoli vi permetterà di liberarvi pagando solamente 28 euro per la disattivazione.

Si tratta dunque di un ottimo cambiamento in chiave clienti, il tutto però sarà valido solo a fronte di una durata del contratto di almeno 24 mesi e varierà se si deciderà di includere il Mobile WiFi, che nel caso dovrà essere invece pagato con rate mensili.