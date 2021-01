In queste ultime settimane il colosso sudcoreano Samsung ha annunciato una vasta produzione di pannelli OLED e molto probabilmente saranno destinati ai prossimi pc portatili. Secondo quanto è emerso in queste ore dalla certificazione Bluetooth SIG, infatti, Samsung sta preparando l’arrivo sul mercato di una nuova serie di laptop Samsung Galaxy Book Pro.

Samsung Galaxy Book Pro: ben quattro nuovi laptop in arrivo a breve

Nel corso del nuovo anno vedremo arrivare in veste ufficiale non solo smartphone ma anche tanti laptop interessanti. Come già accennato, infatti, la certificazione dell’ente Bluetooth SIG ci ha da poco rivelato l’imminente arrivo di ben quattro nuovi modelli appartenenti ad una nuova famiglia di pc portatili. Nello specifico, i device in questione con i loro codici sono i seguenti:

Samsung Galaxy Book Pro 360 : NT930QDB, NT931QDB, NP930QDB, NT950QDB, NT951QDB, NP950QDB

: NT930QDB, NT931QDB, NP930QDB, NT950QDB, NT951QDB, NP950QDB Galaxy Book Pro 360 5G : NP935QDB

: NP935QDB Galaxy Book Pro : NT930XDB, NT931XDB, NP930XDB, NT950XDB, NT951XDB, NP950XDB

: NT930XDB, NT931XDB, NP930XDB, NT950XDB, NT951XDB, NP950XDB Galaxy Book Pro LTE: NT935XDB, NT935XDY, NP935XDB, NP935XDY

Come suggerito dai nomi, il colosso sudcoreano ha in mente di portare un’ampia gamma di nuovi laptop. Nello specifico, il Samsung Galaxy Book Pro sarà una sorta di 2-1 in grado di ruotare lo schermo fino a 360 gradi e sarà disponibile in due versioni, di cui una con supporto alle reti di quinta generazione. Di contro, il Samsung Galaxy Book Pro sarà disponibile sempre in due versioni, ma una avrà il solo supporto alle reti LTE. Possiamo infine immaginare che l’azienda monterà sotto al cofano gli ultimi processori targati Intel, ma per ora dobbiamo attendere delle conferme ufficiali.