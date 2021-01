Diversi mesi fa, Samsung ha presentato il suo primo smartphone dotato di una fotocamera rotante, ovvero lo scorso Samsung Galaxy A80. Secondo le ultime indiscrezioni, però, sembra che l’azienda sia al lavoro sul successore, cioè il Samsung Galaxy A82. Tuttavia, al momento abbiamo pochissime informazioni.

Samsung Galaxy A82 in arrivo: avrà oppure no una flip camera?

A quanto pare, il noto colosso sudcoreano potrebbe aver deciso di portare molto presto sul mercato mobile un nuovo smartphone dotato di un design a tutto schermo senza notch o fori. Come già accennato, infatti, sembra che Samsung sia al lavoro su un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Galaxy A, cioè il Samsung Galaxy A82. Al momento il device è conosciuto in rete con il numero di modello SM-A826B.

Una delle poche certezze riguardo alle sue caratteristiche è la presenza del supporto alle nuove reti di quinta generazione. Tuttavia, per ora non sappiamo se sarà uno smartphone medio di gamma o se appartenga alla fascia alta del mercato. Ci sono poche informazioni anche per quanto riguarda le scelte stilistiche ed estetiche. Possiamo immaginare che anche il nuovo device avrà una flip camera rotante (come il suo predecessore) ma per ora non abbiamo alcuna conferma ufficiale.

Vedremo cosa emergerà nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo vi ricordiamo che il suo predecessore, cioè il Samsung Galaxy A80, dispone di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici con una risoluzione pari al FullHD+ e con un sensore biometrico di tipo ottico integrato al suo interno.