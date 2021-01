La quattordicesima stagione di Call of Duty: Mobile aggiorna il popolare gioco per dispositivi mobili, poiché il gioco torna alla Stagione 1. Quindi cosa puoi aspettarti da Call of Duty: Mobile Stagione 1 e quando inizia? Vale la pena menzionare che tutte le informazioni arrivate agli utenti fino ad ora non sono state rilasciate da Activision.

Lo studio non ha ancora ufficialmente lanciato la quattordicesima stagione di COD, comprese le nuove modalità in arrivo. Una data di inizio ufficiale non è stata ancora annunciata, ma possiamo fare una buona ipotesi. La Stagione 13, o Guerra d’Inverno, è iniziata il 22 dicembre.

Call of Duty Mobile: non ci sará la stagione 14

Se usiamo il Battle Pass della stagione 13 come riferimento, prevediamo che la data di inizio della stagione 1 sarà il 26 gennaio, anche se molto presto sarà confermata. Activision ha rilasciato alcuni dettagli delle nuove armi nella stagione 1 sul suo Twitter, e parliamo del fucile d’assalto Famas e il fucile da tiratore SKS.

Su Reddit, l’account ufficiale di Call of Duty: Mobile ha dichiarato che ci sono “due nuove armi in arrivo la prossima stagione e una di queste non è un fucile d’assalto”, quindi sembra che queste siano quasi sicuramente le nuove armi per la stagione 1. Non conosciamo nessuna nuova mappa di Call of Duty: Mobile Stagione 1, ma dato che questa stagione è destinata ad essere un aggiornamento, potremmo vedere alcune mappe tornare in game.

Il pass battaglia Call of Duty: Mobile Stagione 8 costa sempre lo stesso: 800 punti COD. È disponibile anche un pass premium, che sblocca automaticamente i primi 25 livelli del pass per 2000 punti COD e ti offre alcuni oggetti unici aggiuntivi. Come ci si aspetta, il Battle Pass consente ai giocatori di sbloccare nuove skin per le loro armi e operatori, oggetti cosmetici e potenziamenti XP.